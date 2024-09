Calcio

Nel girone B di Prima Categoria, la seconda giornata ha visto un avvio forte per Limbiate e Bovisio, che conquistano una vittoria netta contro Sc United e Atletico Lomazzo. Ottima prestazione anche per l’Ardisci, che si impone in trasferta sul Bulgaro , dimostrando grande determinazione. Altra vittoria di misura per il Montesolaro, che supera il Menaggio grazie a un gol decisivo di Hlukov.

Di seguito risultati e marcatori.

Prima Categoria – Risultati e marcatori

BULGARO-ARDISCI E MASLIANICO 0-1 Reti: Girola

GERENZANESE-CDG VENIANO 3-2 Reti: Aloe (G), Aloe (G), Geron (G), Montan (V), Ronchetti (V)

GIOVANILE CANZESE-CASSINA RIZZARDI 0-0

ITALA-ROVELLASCA Reti: Diongue (I), Zucchi (I), Riolo (R), Boschetto (R)

MONNET XENIA-LUISAGO PORTICHETTO 0-1 Reti:Shcherbaniuk

MONTESOLARO-CALCIO MENAGGIO 1-0 Reti: Hlukov

SC UNITED-LIMBIATE 0-2 Reti: Tasca, Giglifiore

BOVISIO MASCIAGO-ATLETICO LOMAZZO 2-0 Reti: De Santis, De Santis