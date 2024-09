Calcio

GERENZANO – Una partita ricca di goal ed emozioni quella disputata nel primo pomeriggio di oggi 15 settembre nel centro sportivo comunale di Gerenzano tra Gerenzanese e Veniano valida per la seconda giornata di campionato del girone B della prima categoria lombarda.

Nel primo tempo a dominare ci pensa la squadra ospite che poco dopo la mezz’ora di gioco riesce a sbloccare il match con un gran colpo di testa di Montan per poi raddoppiare il vantaggio al 44′, minuto nel quale Ronchetti sfrutta una disattenzione difensiva avversaria e firma la rete del 2-0. Durante l’intervallo, il tecnico di casa Daniele Porro cambia l’equilibrio della propria squadra con due cambi importanti per riprendere il controllo della partita che nella ripresa saranno fondamentali per ribaltare il risultato.

La prima reazione concreta della Gerenzanese arriva, infatti, al 21′ della ripresa con un bellissimo goal di Aloe che accorcia le distanze. Dopo poco o più di 6o secondi dall’1-2, il direttore di gara assegna un calcio di rigore ai padroni di casa che verrà successivamente concretizzato da Aloe che firma la doppietta personale e pareggia il risultato. La squadra di casa, però, non si accontenta del pareggio e, insistendo, trova il goal della vittoria all’ultimo minuto con Simone Geron.

La Gerenzanese trova, dunque, la prima vittoria stagionale in prima categoria in una partita non semplice ma piena di emozioni e goal ribaltando il doppio vantaggio trovato dagli avversari del Veniano durante il primo tempo.

(foto da archivio)