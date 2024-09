Calcio

Nel girone A di Promozione, ottima prestazione per il Valle Olona e la Baranzatese , che si impongono nella sfida giornaliera. Partenza positiva anche per l’Olimpia Tresiana e il Canegrate tutte vittoriose nei rispettivi confronti. I risultati confermano il buon momento di forma per queste formazioni, che riescono a raccogliere punti preziosi già nelle prime uscite stagionali. Pari per Luino e Morazzone che dividono la posta in palio

Di seguito risultati e marcatori.

Promozione – Risultati e marcatori

ACADEMY UBOLDO-CALCIO CANEGRATE 1-2 Reti: 10′ pt Paoluzzi (C), 20′ st Preatoni (C), 37′ st Castelnuovo (A)

ACCADEMIA BMV-GAVIRATE 2-0 Reti: 3′ pt Piccatto, 21′ pt Garavaglia

BESNATESE-AURORA CERRO 0-1 Reti: 34′ st Bianchi

CERIANO LAGHETTO-BARANZATESE 1-2 Reti: 26′ aut. Parisi (C), 8′ st Fantaziu (B), 28′ st Gerevini (C).

COB 91-OLIMPIA TRESIANA 0-1 Rete: 24′ Olaya.

LUINO 1910-MORAZZONE 1-1 Reti:44′ st Ghizzi (M), 45′ st Seno (L).

VALLE OLONA-CASTANESE 2-1 Reti: 1′ pt Bogni (V), 15′ Cesaro (V), 7′ st Bertuzzo(C)

UNIVERSAL SOLARO-VERBANO ore 19:00

Classifica: Baranzatese 6; Morazzone, Canegrate, Valle Olona, Olimpia Tresiana 4; Ceriano Laghetto, Accademia BMV, Verbano*, Universal Solaro* Aurora Cerro 3; Luino 2, Academy Uboldo, Gavirate 1; Castanese, Cob 91, Besnatese 0.