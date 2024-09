Calcio

LAINATE – Vittoria in trasferta per la Frazione calcistica Dal Pozzo sul campo del Mascagni; considerando che si è giocato sul campo dell’oratorio San Francesco di via Pagliera a Lainate si è trattato praticamente di un derby, visto che i gialloverdi giocano le loro gare casalinghe nella vicina Uboldo.

Ma restiamo al match di qursto pomeriggio domenicale, valorevole per il campionato di Seconda categoria: a fare pendere l’ago della bilancia per il Dal Pozzo le reti di Castelnovo e Spitaleri, per l’1-2 conclusivo, i tre punti sono dunque andati al Dal Pozzo.

(foto: saluto finale dei giocatori della Frazione calcistica Dal Pozzo ai propri tifosi alla fine della gara vinta contro il Mascagni. Si è giocato sul campo di Lainate)

