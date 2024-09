Sport

SARONNO – Arrivano i primi tre punti per la Cogliatese dopo una bella prestazione contro il Varedo. Si gioca in “casa” alla Robur di Saronno, causa lavori in corso al comunale di Cogliate i biancoazzurri saranno ospiti nella città degli amaretti per la prima parte di campionato.

Avvio deciso del Varedo che costringe subito Ortolan a due parate complicatissime che neutralizzano due tiri ravvicinati a botta sicura. I padroni di casa rispondono subito con un bel tiro a giro di Capici che si spegne peró di poco sopra la traversa. Al 29’, azione prolungata dei ragazzi di Biemmi che prima sfiorano la rete con un colpo di testa ravvicinato di Castelnovo respinto dall’estremo difensore ospite, poi la palla viene recuperata da Ferrario che ributta dentro dalla sinistra, confusione generale e su un controcross dalla destra sbuca Rose che impatta bene e con un rasoterra potente trova il gol del vantaggio. La Cogliatese gestisce bene e va anche vicina al raddoppio in un paio di occasioni, senza riuscirci. Il primo tempo termina dunque 1-0.

Nella ripresa Varedo trova un guizzo in avvio, recupera palla su un disimpegno troppo leggero della difesa biancoazzurra e arriva Gregorutti che non puó sbagliare a pochi metri dalla porta. Gli ospiti sull’onda dell’entusiasmo riorganizzano le idee e rientrano in partita, la Cogliatese accusa il colpo ma non si scompone. La formazione di Biemmi rialza i ritmi e torna ad offendere con pericolositá. Al 70’ Ferrario pesca con una alto filtrante preciso Cimnaghi che si invola velocissimo verso la porta ed è freddo al momento del tiro, trafitto Gioso e rete del vantaggio. Nel finale ci prova Varedo ma i padroni di casa tengono botta e con concentrazione e determinazione portano a casa i tre punti, finisce 2-1 per la Cogliatese. Prima vittoria stagionale e prestazione convincente dei biancoazzurri. La squadra di Biemmi tornerà in campo domenica prossima in trasferta contro la Celtica.

Cogliatese – Varedo : 2-1

Marcatori : 29 pt Rose (C), 2 st Gregorutti (V), 30 st Cimnaghi (C)

Cogliatese : Ortolan, Del Bianco (23st Roncalli), Rose, Murari, Pastore, Belotti (10st Chiari), Capici, Balestrini (18st Muraca), Castelnovo (23st Bettin), Cimnaghi (38st Borghi). A disposizione : Borgonovo, Manno, Ventrella, Zampieri. All. Biemmi

Varedo : Gioso, Cabria (25st Martin), Amoroso, Maccherone, Bozzi, Dell’Orto, Spagnolo (35st Gobbo), Marcarini, Tessari M. (38st Cacciatore), Gregorutti, Tessari F. . A disposizione : Volpe, Pessina, Gagliardi, Balestra, Padovani. All. Franzoni

