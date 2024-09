Calcio

CERRO MAGGIORE – Partita quasi a senso unico quella disputata nel pomeriggio di domenica 15 settembre nel centro sportivo comunale di Cerro Maggiore nel quale la Virtus Cantalupo, in occasione della seconda giornata di campionato del girone Z della seconda categoria di Varese, ha ospitato la Pro Juventute.

Nel match odierno, i padroni di casa sono anche padroni del campo riuscendo a firmare ben tre reti che mettono totalmente ko gli ospiti della Pro Juventute. La Virtus Cantalupo vola, così, a quota sei punti in campionato vista la vittoria rimediata oggi e i tre punti conquistati di misura durante la prima giornata contro il Lonate Ceppino sconfitto per 2-3. Situazione differente per la Pro Juventute di Uboldo che resta ferma al punto conquistato la scorsa settimana nel pareggio per 2-2 con l’Amor Sportiva.

(foto da archivio)