Calcio

SARONNO – Dopo il pareggio rimediato nella scorsa giornata con la Pro Juventute, l’Amor Sportiva trova un altro pareggio per 2-2 nella partita disputata a Saronno nel primo pomeriggio di oggi 15 settembre con la Mocchetti in occasione della seconda giornata di campionato del girone Z della seconda categoria di Varese.

Il match si sblocca poco prima del quarto d’ora di gioco con la rete di Rubino che porta in vantaggio i padroni di casa. Dopo nemmeno 120 secondi dal goal dell’1-0, l’Amor Sportiva riesce a raddoppiare il vantaggio questa volta con la conclusione di Caso. La Mocchetti, però, non si da per vinta e al 20′ del primo tempo accorcia il risultato con Cucco. Il bomber ospite Cucco è inarrestabile e dopo pochissimi minuti trova la doppietta con cui pareggia immediatamente il doppio vantaggio dei padroni di casa. Il secondo tempo, a differenza dell’emozionante prima parte di gioco, è privo di goal grazie anche alla gran parata dell’estremo difensore di casa Chiti che salva il risultato parando un calcio di rigore al 37′ della ripresa.

L’Amor Sportiva, dopo 90 minuti emozionanti nei quali le due squadre hanno regalato emozioni e goal, rimedia un altro pareggio per 2-2 come quello trovato la settimana scorsa con la Pro Juventute. Con il pareggio odierno, la squadra saronnese sale a quota 2 punti in classifica proprio come gli avversari odierni della Mocchetti.

(foto da archivio)