Calcio

LAZZATE – Oggi alle 15 Ardor Lazzate e Caronnese si sfidano allo stadio di via Laratta per la 2′ giornata di Eccellenza. Cronaca play by play su ilSaronno.

E’ certo questo il match clou della giornata di campionato, a fronteggiarsi due formazioni che puntano entrambe alle zone alte della graduatoria. L’Ardor con le tante conferme della buonissima formazione vista all’opera nella scorsa stagione, la Caronnese con tanti arrivi di grande qualità. Tutte e due le squadre sono reduci da vittorie.

Arbitro designato per l’incontro Edoardo Luglio di Gradisca d’Isonzo, gli assistenti sono Marco Molino di Cinisello Balsamo e Philip Julian Buschmann anche lui di Milano.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto archivio: Ardor Lazzate e Caronnese calcio in azione di gioco durante un precedente match)

15092024