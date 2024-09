Calcio

PAVIA – Dopo la bella vittoria contro il Casteggio, per il Meda arriva un punto al Fortunati contro un Pavia che si candida ad essere big del girone.

2-2 il risultato finale dell’anticipo del sabato sera della 2′ giornata di Eccellenza, coi rigori di Calmi che sono sentenza sul risultato finale. Il bomber medese trova i primi gol anche in campionato e mette lo firma su un punto che è pesantissimo. C’è anche da soffrire per il Meda (palo di Panigada in rovesciata), ma al tempo stesso i brianzoli giochiano una partita gagliarda per un punto che è conferma dopo quanto visto sabato scorso. Ora la trasferta di Casazza in Coppa Italia, domenica prossima la sfida contro la Sestese.

PAVIA-MEDA 2-2 MARCATORI: 10′ Dugourd (P), 20′ rig. Calmi (M), 24′ st Perna (P) 30′ st rig. Calmi (M). PAVIA: Cincilla, Lazzaro (34′ st Fognini), Concina, Pecorini (22′ st Granziera), Bertelli, Poesio (45′ st Ragni), Perna, Simeone, Nucera, Dugourd (2′ st Panigada), Mereu (50′ st Abbà Ronchi). A disp. Sgura, MArkovic, Diomande, Di Vincenzo. All. Bellinzaghi MEDA: Aiello, Martino (41′ st Pozzoli), Orsi, Galli (24′ st Crea), Ambrosini, Marano, Annoni, Di Cesare, Calmi (46′ st Russo), Schinetti (9′ pt Lanzarini), Parise (7′ st Miccoli). A disp. Cassina, Ferraroli, Esposito, Ismail. All. Cairoli. ARBITRO Ghanim di Saronno. AMMONITI: Poesio, Mereu, Lazzaro, Bellinzaghi (P); Crea (M).

15092024