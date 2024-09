Calcio

SARONNO – Dopo tanti anni Robbio Libertas e Fbc Saronno tornano a sfidarsi: si gioca oggi per la seconda giornata di Eccellenza, inizio alle 15.30. Cronaca play by play su ilSaronno.

Arbitro Simone Agazzi di Milano, assistenti Antonio Nicolò di Milano e Matteo Scopelliti di Milano, l’incontro di disputa allo stadio di via Dell’Artigianato di Robbio, località del pavese. I saronnesi sono reduci della vittoria 2-0 sull’Ispra; oggi saranno ancora privi di Proserpio e Rudi indisponibili da inizio stagione per infortuni. Per il resto, mister Marco Varaldi ha convocato per questa trasferta tutti i giocatori visti all’opera in questo inizio di annata.

Il Robbio è reduce dalla pesante sconfitta, 4-1, incassata contro la Rhodense domenica scorsa in trasferta.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

15092024