LAZZATE – Una partita combattuta alla pari quella disputata nel primo pomeriggio di oggi 15 settembre nel centro sportivo Gianni Brera di Lazzate dove, in occasione della seconda giornata di campionato del girone A di Eccellenza Lombardia, i padroni di casa dell’Ardor Lazzate hanno ospitato la Caronnese.

Dopo una prima mezz’ora di gioco nella quale le due squadre si sono studiate facendo girare il pallone in cerca di spazi, il risultato si sblocca grazie ad una punizione da maestro di Guanziroli che, precisamente al 39′, insacca il pallone in rete e porta in vantaggio l’Ardor Lazzate. Anche nella ripresa le due squadre si equivalgono ma a segnare questa volta è la Caronnese che, dopo aver rischiato di subire il 2-0 nei primi minuti del secondo tempo con una conclusione di Giangaspero che finisce di poco a lato, pareggia i conti con Colombo che concretizza un calcio di rigore assegnato al 36′ della ripresa dal direttore di gara per un tocco di mano avversario in area di rigore.

La partita finisce, dunque, con il risultato di 1-1 dopo 90 minuti durante i quali le due squadre si sono combattute in ogni zona del campo trovando la rete con due calci piazzati. Dopo il pareggio odierno, entrambe le squadre vanno a quota 4 punti in classifica sotto Fbc Saronno, Solbiatese e Mariano che guidano il girone con il punteggio pieno di sei punti.

Su ilSaronno anche le interviste ai tecnici, ad iniziare da quello dei padroni di casa, Ferdinando Fedele dell’Ardor Lazzate.

Ed a quello ospite, Michele Ferri della Caronnese.

Ed il play by play dell’incontro.

AC ARDOR LAZZATE – SC CARONNESE 1-1

Ac ARDOR LAZZATE: De Toni, Guanziroli, Schieppati, Mzoughi, Caffi, Marioli, Benedetti, Fogal, Giangaspero, Rapone, Vincenzi. A disposizione: Castelli, Bigoni, D’Onofrio, Rondina, Lukumu, Spitaleri, Pedrabissi, Oggionni, Treccozzi. All: Fedele.

Sc CARONNESE: Paloschi, Battistella, Napoli, Galletti, Lofoco, Dilernia, Malvestio, Cerreto, Colombo, Zibert, Cannizzaro. All: Ferri.

Marcatori: Guanziroli 39′ pt (a), Colombo 36′ st (c).