CESANO MADERNO – È stato inaugurato ieri mattina in via San Marco il nuovo parco solare ludico-didattico, realizzato dal Comune con strutture innovative che renderanno questo spazio pubblico un luogo educativo e divertente per i bambini.

Tutta la struttura è dedicata ai temi dell’energia solare, dell’astronomia e della meteorologia: un laboratorio a cielo aperto. All’interno dell’area trovano spazio una meridiana analemmatica umana; una stazione meteo-climatica per la misura delle principali variabili atmosferiche; un gioco didattico “Stefan-Boltzmann” a tema energia solare; un tavolo con la rosa dei venti; una stazione di ricarica wireless e con porte usb che utilizza l’energia solare per ricaricare dispositivi elettronici; un rain garden; un percorso con le sagome dei pianeti del sistema solare.

Tutto il parco e le strumentazioni realizzate sono accompagnate da pannelli informativi e descrittivi, dotati di Qr code che consente il collegamento a portali dedicati e l’approfondimento delle attrazioni e delle spiegazioni. Alle direzioni scolastiche della città verrà fornito materiale didattico a energia solare con cui gli studenti potranno divertirsi, apprendere e giocare nelle giornate formative trascorse al parco.