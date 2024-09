Città

SARONNO – Nuova edizione del concorso fotografico di Cai Saronno. Anche quest’anno la sezione ha piacere di coinvolgere i soci e tutti gli appassionati di montagna in un concorso fotografico. Con l’occasione del cinquantesimo anniversario del Rifugio Cai Saronno di Macugnaga, il tema proposto è “Montagna: rifugi e bivacchi”.

Le migliori foto saranno inserite nel calendario celebrativo 2025.

Regolamento:

Le foto occorre rispettino il tema scelto

Si possono presentare tre foto per persona, in formato jpg (o equivalente), con dimensioni inferiori ai 6mb per ogni fotografia, con le indicazioni del nome e cognome dell’autore, nome del rifugio o bivacco e luogo.

Il concorso è aperto dalla data dell’annuncio fino al 30 settembre.

Le foto possono essere consegnate inviandole all’indirizzo mail [email protected] .

. Ogni autore è responsabile di quanto forma oggetto della foto. In caso vengano ritratte persone e si ritenga opportuno, l’autore è responsabile di ottenere liberatoria per la pubblicazione della foto.

Le opere saranno selezionate da una giuria definita dagli organizzatori, il cui giudizio è inappellabile.

La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente regolamento. Per quanto non contemplato, vale il giudizio insindacabile degli organizzatori.

In occasione della presentazione del programma sezionale 2025, in programma per dicembre, verranno premiate le tre opere più significative.

