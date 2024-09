news

SARONNO – Il tronco di pino ha dato del filo da torcere ai volontari che oggi pomeriggio domenica 15 settembre si sono dati battaglia nell’area feste di via Luini dove è stata allestita la “Fera de pomme da terà” organizzata dalla Protezione Civile con il patrocinio comunale.

Dopo il pranzo si sono tenute le premiazione con il sindaco e il parroco con un particolare e accorato grazie della comunità per l’associazione Ave che ha portato all’evento il proprio stand e la biblioteca mobile.

A far divertire ed emozionare sono state le sfide del pomeriggio iniziate con le gare di taglio dei tronchi in cui si sono cimentati tra gli applausi e gli incoraggiamenti diversi volontari e presenti. Fotografatissimi anche i trattori, nuovi e storici, esposti nell’area della festa e protagonisti della sfilata del mattino. Hanno completato la proposta del weekend stand per la vendita delle patate, le giostre, la cucina e lo stand di modellismo.

Gara di taglio dei tronchi tra i trattori della festa della patata: foto e video

