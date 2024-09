GERENZANO – Lunedì 16 settembre 2024 prenderà il via il servizio pre e post scuola. “Ringraziamo – dicono dal Comune – gli educatori e i responsabili della cooperativa Stripes e la coordinatrice Giorgia Sbernini per il bellissimo progetto elaborato e presentato”.

Coordinatrice: Giorgia Sbernini Giorgia, educatrici Rosanna Di Maria e Zhanna Yeremilia.

Per questo nuovo anno scolastico il tema conduttore sarà, spiegano dal Comune, “un fantastico viaggio che partirà dagli anni 50 fino ad arrivare ai giorni nostri… un viaggio che i nostri bambini e le nostre bambine affronteranno dove scopriranno musica, giochi e tantissimo altro ancora il tutto attraverso laboratori pensati su misura per loro. Il servizio educativo seguirà una routine aspetto molto importante per i bambini e le bambine in quanto permette loro di creare dei punti di riferimento in base ai quali i bambini e le bambine riusciranno ad orientarsi al meglio e a non avere l’ansia su come si svolgerà il loro pezzettino della mattina e il momento del dopo scuola. Una routine che verrà condivisa insieme a voi a partire dal mese di ottobre in quanto in queste ultime due settimane di settembre ci dedicheremo al gioco libero e ai giochi di conoscenza insieme ai bambini e alle bambine per permettere a loro di conoscersi tra loro. Lo spazio dedicato al servizio di pre-post scuola sara’ un’aula, ex aula insegnanti, e l’atrio”.