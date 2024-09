Cronaca

LOMAZZO – Ladri nelle scuole medie di via Petrarca: l’evento è capitato la scorsa settimana, durante il weekend. Sono entrati rompendo il vetro di una porta, in cerca di bottino: ciò che è stato sottratto consiste in diversi computer e qualche merendina, che i responsabili hanno consumato sul posto, abbandonando poi le carte a terra.

La scena che si sono trovate davanti nella mattina di domenica la dirigente scolastica, Nicoletta Guzzetti, il sindaco, Paola Molteni, e alcuni componenti della giunta però, non si limitava a questo: i malviventi si sono anche soffermati a defecare nel corridoi.

Tanti i danni che la struttura ha subito, anche se non ingenti: oltre al vetro della porta da cui sono entrati, è stato danneggiato anche quello della porta del locale caffè e le macchinette. I computer rubati, invece, sono stati ritrovati in un’auto abbandonata, poco lontano dalla struttura scolastica.

Con l’impegno di volontari civici, protezione civile e degli uffici comunali, hanno risolto le criticità più urgenti nella struttura affinché, nel giovedì seguente, gli studenti potessero rientrare per il primo giorno di scuola in tutta regolarità.

Sono ora in corso le indagini da parte dei carabinieri per risalire ai colpevoli.