Cronaca

SARONNO – La scorsa notte alle 23.40 al confine fra Saronno e Caronno Pertusella in corso della Vittoria un incidente stradale che ha coinvolto una persona in monopattino. E’ rimasto ferito un uomo di 62 anni, che ha riportato comunque lievi lesioni.

A Saronno alle 22.20 in viale Lombardia all’incrocio con via Grieg tamponamento fra due automobili; è stato soccorso un uomo di 61 anni con ferite non gravi.

Intervento alle 20 dell’ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca in via Diaz nei pressi della stazione ferroviaria di “Saronno centro” per soccorrere un 31enne vittima di un malore: il ragazzo è stato infine trasportato all’ospedale di Legnano in condizioni tali da richiedere specifica assistenza medica ma non in pericolo di vita. Stesso copione poco prima, alle 19.45, in piazza Cadorna sempre vicino alla stazione; altri malore, che ha riguardato un 24enne, portato all’ospedale saronnese in condizioni non gravi.

(foto archivio: ambulanza alla stazione ferroviaria di Saronno centro)

15092024