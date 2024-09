iltra2

TRADATE – Oggi pomeriggio, Tradate celebra l’inaugurazione della rinnovata piazza Mazzini con un evento che coinvolgerà l’intera comunità. L’appuntamento, organizzato dal Comune di Tradate, sarà caratterizzato da una serie di momenti solenni e festosi, con la presenza dell’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, e altre attività che animeranno il cuore della città fino a tarda serata.

Programma dell’evento

Ore 17 – Accoglienza dell’arcivescovo Mario Delpini La giornata si aprirà con l’accoglienza dell’arcivescovo di Milano, Mario Delpini, da parte dell’Amministrazione comunale e della cittadinanza. L’incontro si terrà nella cornice di piazza Mazzini, recentemente rinnovata, e vedrà la partecipazione delle autorità locali e dei residenti.

Ore 17.15 – Benedizione della piazza Dopo l’accoglienza, alle 17.15, monsignor Delpini procederà alla benedizione della piazza, un momento simbolico che sancirà ufficialmente la riapertura della storica area cittadina.

Ore 18 – Santa messa e processione Alle 18, nella chiesa di San Stefano, si terrà la celebrazione della santa messa, seguita da una processione per le vie cittadine. Questo atto di fede unirà la comunità in un momento di preghiera e condivisione, rendendo omaggio alla tradizione religiosa della città.

Ore 19.30 – Amatriciana in piazza Mazzini Al termine della processione, alle 19.30, i partecipanti potranno gustare una deliziosa amatriciana offerta a tutti i presenti. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con la Pro Loco di Tradate, e rappresenta un’opportunità di convivialità e incontro tra i cittadini.

Ore 20.45 – Concerto del Coro Ana di Milano La serata continuerà alle 20.45 con un emozionante concerto del coro Ana di Milano al cinema teatro Paolo Grassi. Il coro eseguirà canti militari, d’amore e altre storie degli Alpini, un repertorio che affonda le sue radici nella storia e nella tradizione del nostro Paese.

Ore 21 – Candle night in piazza Mazzini A concludere la giornata sarà il suggestivo “Candle night”, un concerto a lume di candela organizzato in collaborazione con il liceo musicale “Vincenzo Bellini” di Tradate. L’esibizione, che inizierà alle 21 in piazza Mazzini, promette di regalare un’atmosfera magica e intima, con musica dal vivo che accompagnerà gli spettatori in una serata indimenticabile.

15092024