SARONNO – Continua a crescere l’adesione alla petizione online per “salvare” ma soprattutto sostenere l’ospedale di Saronno. L’ha lanciata un saronnese che ha recentemente perso la moglie ricoverata proprio all’ospedale cittadino di piazzale Borella. “Io scrivo questa petizione perché ho sperimentato personalmente quanto indispensabile sia l’ospedale di Saronno. Mia moglie è stata amorevolmente assistita dal personale del reparto oncologico e della chemioterapia. Purtroppo non hanno potuto fare il miracolo, ma insieme l’abbiamo accompagnata cercando di farla soffrire il meno possibile”.

La petizione lanciata il 23 agosto ha superato ad oggi, sabato 7 settembre, le 35 mila firme. Un risultato che va ben oltre qualsiasi altra petizione dedicata all’ospedale cittadino.

Un’adesione che si spiega anche dal contenuto dell’appello che parte da una vicenda privata rimarcando però un forte interesse della comunità. “L’ospedale di Saronno -spiega chi ha avviato la petizione – che serve un bacino di circa 200.000 persone considerando i paesi limitrofi, è di vitale importanza per la comunità. Negli ultimi anni, non sono state apportate significative migliorie all’ospedale dalle direzioni sanitarie pubbliche e il personale non viene incentivato a rimanere. Questa situazione non può continuare. È imperativo che facciamo sentire la nostra voce. Firmare questa petizione può essere un primo passo per trasmettere il messaggio che teniamo alla salute dei nostri concittadini e che il nostro ospedale è un servizio essenziale che non può essere perso o privatizzato. Per favore, aiutateci a proteggere l’ospedale di Saronno. Firmiamo la petizione oggi”.

Un invito raccolto da oltre 36 mila persone.

