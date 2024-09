iltra2

CISLAGO – Ieri alle 13.40 incidente stradale a Cislago lungo la provinciale 21: una persona ha avuto bisogno di assistenza medica ma non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Ieri alle 6.35 in via Varese a Saronno auto ribaltata: è rimasta ferita una ragazza di 25 anni, trasportata in ambulanza all’ospedale di Legnano con lesioni e contusioni varie, sul posto anche l’auto-infermieristica.

Alle 4.40 auto fuori strada a Lomazzo in via Monte Rosa: un ragazzo di 32 anni è stato soccorso dal personale sanitario e trasportata con lesioni varie all’ospedale Samt’Anna di San Fermo della Battaglia nel comasco.

Per una caduta dalla bici alle 202.5 in via Carugo a Rovellasca è stato soccorso un 33enne, trasportato all’ospedale di Saronno per essere medicato di lievi contusioni.

Due incidenti stradali a Venegono Inferiore: alle 10.40 in via Kennedy è stato soccorso per lievi contusioni un 49enne; mentre alle 12.50 in via Manzoni tamponamento fra due auto, ferito un 50enne trasportato in ambulanza, non in pericolo di vita, all’ospedale di Tradate.

15092024