news

Il mercato delle meme coin è uno dei più apprezzati da parte degli investitori. Se consideriamo infatti la capitalizzazione di mercato del segmento, di oltre 38 miliardi di dollari, e la particolare resilienza delle meme coin, è chiaro che i trader puntino proprio su queste ultime per mitigare eventuali perdite provenienti da altri settori. A far parlare di sé, in ogni caso, sono soprattutto le ICO dei token non ancora lanciati sul mercato.

L’acronimo sta per Initial Coin Offering, ed è una raccolta fondi per lo sviluppo di un determinato progetto con conseguente lancio della criptovaluta sui principali exchange. Questo ciclo permette agli investitori di entrare in un progetto a un costo minimo, in qualità di finanziatori, e ottenere un corrispettivo in token al lancio della meme coin. Il passo finale vede l’apprezzamento del token che può generare quindi notevoli profitti.

In questo sistema troviamo una delle prevendite di maggior successo degli ultimi tempi, ovvero Pepe Unchained, che punta a lanciare il token PEPU su una blockchain Ethereum Layer-2, la prima per una meme coin basata su Pepe the Frog. L’entusiasmo degli investitori, che ne hanno intravisto il potenziale, ha permesso al progetto di raccogliere finora ben 13 milioni di dollari, in costante aumento.

Development is on schedule. Presale is on fire. WAGMI💚 pic.twitter.com/YINaCnjdaY — Pepe Unchained (@pepe_unchained) September 10, 2024

Cos’è Pepe Unchained

Pepe Unchained è un progetto che unisce il meme di Pepe the Frog con la soluzione di scalabilità data dalla tecnologia blockchain Layer-2. Per quanto riguarda il primo elemento, si tratta della classica rana creata dall’artista Matt Furie nel 2005 e divenuta molto popolare negli spazi Web come 4chan e Reddit. Pepe the Frog non è una novità nello spazio delle meme coin, però, poiché è anche il volto di altri token, tra cui quello più famoso è senza dubbio PEPE, terza meme coin del segmento per capitalizzazione di mercato.

Nel caso di Pepe Unchained, però, Pepe è presentato con un enorme cervello, che simboleggia il suo potenziale di crescita su una blockchain Layer-2. E qui si inserisce il secondo elemento, ovvero la funzionalità della L2 rispetto alla Layer-1, su cui operano la maggior parte dei token.

La Layer-2 è un punto fondamentale del successo della presale, perché offre vantaggi indiscutibili. Innanzitutto la velocità delle transazioni, ben 100 volte superiori a ETH. Inoltre, i costi gas sono inferiori, rendendo questo ecosistema molto più efficiente. Se consideriamo che il mercato delle blockchain L2 ha un market cap di 11 miliardi di dollari, in netto aumento rispetto all’anno precedente, è chiaro che è una soluzione su cui sempre più token si sposteranno.

Pepe Unchained può dunque essere uno dei precursori tra le meme coin, stabilendo uno standard che garantirà un apprezzamento del token al momento del lancio sugli exchange.

Prezzo basso, ma non a lungo

La prevendita offre la possibilità di entrare anticipatamente nel progetto, acquistando i token PEPU al miglior prezzo possibile. Bisogna ricordare però che questa è una presale con un aumento del costo programmato. Il token aumenterà man mano che la presale si avvicina alla conclusione, quindi a essere maggiormente avvantaggiati sono i primi investitori.

Per rientrare tra questi è possibile collegare il proprio wallet ed effettuare subito l’acquisto di PEPU tramite ETH, USDT, BNB o anche carta di credito. I token acquistati vengono caricati sul wallet al termine della prevendita, ma possono essere immediatamente posizionati in staking per ottenere un ritorno passivo annuale.

La percentuale in questo contesto è superiore al 150%, offrendo quindi ottimi ritorni qualora si decida di bloccare il token. Oltre un miliardo di PEPU sono già in staking, un ottimo segnale che permetterà alla meme coin di mantenere il proprio prezzo e salire quindi con la richiesta da parte del grande pubblico.

Il costo attuale è di 0,009651$, ma come già sottolineato non bisogna perdere tempo. Innanzitutto perché il prezzo continuerà ad aumentare, ma anche perché la prevendita non durerà ancora a lungo. Terminerà alla fine di settembre, quindi ci sono poco più di due settimane per partecipare al costo suggerito.

Vai alla presale di Pepe Unchained