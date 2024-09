news

Il prezzo di Shiba Inu (SHIB), seconda meme coin per capitalizzazione di mercato, subito dopo DOGE, è stato interessato da aumenti negli ultimi giorni, prima di trovare una correzione al ribasso che ha portato la meme coin a essere scambiata a 0,00001326$.

La situazione presenta alta volatilità e la tendenza rialzista dei giorni scorsi è indice di una corsa alla liquidità. Qualora le condizioni di mercato dovessero restare favorevoli, al netto di correzioni che possono comunque avvenire, i guadagni settimanali potrebbero aumentare di un ulteriore 8%.

In generale il mercato delle criptovalute sta vedendo un crescente ottimismo, soprattutto nel settore delle meme coin che come sempre dimostrano una certa resilienza. Molto bene anche le prevendite, come quella del Play-to-Earn Shiba Shootout, che ha superato 1,1 milioni di dollari in finanziamenti. Con oltre 8000 follower suddivisi tra la pagina X e il canale Telegram, il progetto dà ottimi segnali di crescita.

Corsa alla liquidità e Shiba Inu

Le corse alla liquidità sono situazioni in cui il prezzo di un determinato asset si muove rapidamente attraverso livelli chiave. Ciò può essere dettato da una forte pressione di acquisto o di vendita.

Shiba Inu è stata interessata da ben due corse alla liquidità. La prima avvenuta tra il 22 e il 26 agosto e la seconda del 5 all’8 settembre, come è possibile vedere nel grafico sottostante proveniente da TradingView.

Pertanto, una corsa alla liquidità può essere vantaggiosa per Shiba Inu, perché aumenta la volatilità e i movimenti di prezzo, cosa su cui gli investitori possono capitalizzare. Creando opportunità di trading, le classiche strutture di mercato vengono distrutte, garantendo opportunità di ingresso a prezzi favorevoli.

Il volume delle transazioni di Shiba Inu è aumentato del 367% durante la corsa alla liquidità, segno che molti investitori di tipo “whale” hanno accumulato l’asset. Il volume è stato di più di 3 trilioni di SHIB, dati che naturalmente fanno riferimento non solo all’acquisto ma anche alla vendita.

I dati relativi al 9 settembre mostrano un aumento di afflussi del 164% verso i grandi detentori. Con la recente correzione al ribasso, l’accumulo potrebbe intensificarsi e gli investitori starebbero quindi acquistando in previsione di un aumento di prezzo nel breve termine.

Il rally è stato interrotto, ma se la meme coin riesce a mantenere il prezzo al di sopra 0,000013$, allora potrebbe dare il via a un altro trend rialzista che consolidererebbe le posizioni degli investitori. In caso contrario lo scenario potrebbe capovolgersi, spingendo la meme coin sotto il livello di 0,0001270$ e dando il via a una spirale discendente che potrebbe spingerla a minimi di 0,0001$.

Presale da valutare: Shiba Shootout

Gli investitori che non possono fare a meno di una meme coin a tema Shiba Inu ma non vogliono lanciarsi nella situazione ad alta volatilità di SHIB possono sempre prendere in considerazione l’acquisto del token SHIBASHOOT, del progetto Shiba Shootout.

Rispetto a Shiba Inu presenta soluzioni di utilizzo, trattandosi di una meme coin utilizzata come valuta principale per il gioco omonimo. Questo è già disponibile per smartphone, sia Android sia iOS e sarà presto utilizzabile anche in ambiente Web3.

L’idea di utilizzare i cani di razza Shiba come mascotte del progetto è chiaramente una strizzata d’occhi a tutti gli appassionati di meme coin ma il vero colpo di genio è stato quello di calarli in un setting popolare, ma ancora poco sfruttato dai progetti meme, come quello del Far West. Questi cani antropomorfi creano un parallelo con i cercatori d’oro del diciannovesimo secolo. Con la differenza che oggigiorno si va alla ricerca di opportunità di guadagno nella frontiera digitale.

Accumulando ora i token, a un prezzo vantaggioso, non solo si accede al costo migliore, ma si solidifica anche la propria posizione prima del listing, che potrebbe vedere un aumento cospicuo del valore della meme coin. A rivelarsi intrigante è anche il protocollo di staking, che offre ricompense APY a tre cifre: oltre 800% in ritorni annuali passivi. SHIBASHOOT può essere acquistato al costo di 0,0202$ per token ma bisogna agire tempestivamente perché è un prezzo che non resterà tale a lungo, continuerà infatti ad aumentare fino alla conclusione della prevendita.

