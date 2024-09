Calcio

Nel girone A di Prima Categoria, parte con il piede giusto il Marnate Gorla, superando il Tradate Abbiate con una prestazione convincente. Dominio assoluto per la Folgore Legnano e il Gorla Minore, che si impongono contro San Michele e Union Cassano. Pareggiano Faloppiese e Antoniana Di seguito risultati e marcatori.

Prima Categoria – Risultati e marcatori

: 7′ Torno (C), 9′ Ferro (C), 2′ st Ippolito (V), 10′ st Cimieri (V), 15′ st Memah (C): 7′ Sanfilippo (F), 35′ st Badnjevic (A): 10′ Gaballo, 40′ Diao, 10′ st Petruzzi: 22′ Passafiume, st: 4′ st Passafiume, 5′ st Passafiume, 33′ Passafiume: 7’ st Catalano, 20’ st Criscione, 33’ st Panozzoti7′ st Pinzone, 14′ st Pinzone, 22′ st Pagani. Classifica: Marnate Gorla, Gallarate 6; Folgore Legnano, Cantello Belfortese, Sommese, Faloppiese Olgiate Ronago 4; Gorla Minore, France Sport, Tradate Abbiate 3; Valceresio, Cas Sacconago, Arsaghese, Antoniana, OSL Garbagnate , Villa Cassano 1, San Michele 0.