Città

SARONNO – Ha percorso 330 chilometri e 24.000 metri di dislivello positivo Fabio Devalle l’atleta del Running Saronno che con tenacia e grande preparazione ha finito la Tor des Geans, massacrante maratona alpina tra le montagne della Val d’Aosta

Il Tor des Geans è, infatti, una gara di endurance trail che si svolge a settembre con partenza e arrivo a Courmayeur percorrendo sui sentieri e le cime della Val d’Aosta. E’ una gara per esperti, poiché gli atleti gestiscono ritmi e riposo autonomamente, appoggiandosi ai rifugi e alle basi vita dislocate lungo il percorso, per concludere la gara entro 150 ore. Per loro panorami tra i più emozionanti delle Alpi, ma anche diverse e non sempre favorevoli condizioni meteo. Il saronnese d’adozione Fabio ha saputo gestire la sfida e grazie ad una grande preparazione fisica e mentale ha concluso la gara con un tempo totale di 106 ore in cinquanovesima posizione.

La massacrante maratona alpina che si corre sulle Alte vie della Valle d’Aosta è stata vinta dal francese Francois D’Haene giunto sul traguardo di Courmayeur con il tempo di 69 ore, 8 minuti e 32 secondi.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti