SARONNO – Debutta oggi domenica 22 settembre alle 17,15 nel Chiostro del Santuario della Beata Vergine dei Miracoli la “Via Acutis” un percorso spirituale ma anche concreto pensato per ragazzi e studenti ma che può anche essere fatto da famiglie per “riflettere su se stessi e sulla propria chiamata alla santità”

A spiegare la novità don Massimiliano Bianchi che l’ha creata e che oggi la proporrà ai fedeli. “Nella tradizione della Chiesa – spiega nel sito ufficiale della diocesi – c’è la Via Crucis (in latino significa Via della Croce), nella quale in 14 tappe si ripercorre il cammino della Passione di Gesù, fin sulla Croce e poi nel sepolcro; anche se meno diffusa, c’è poi anche la Via Lucis (in latino significa Via della Luce), che ne riprende un po’ la struttura (a 14 ‘stazioni’) per insegnarci a camminare nel mondo da ‘figli della luce’ e testimoni del Risorto. Qui a Saronno abbiamo voluto inventare la “Via Acutis”

Entra poi nei dettagli: “Si tratta di 14 punti per farci accompagnare dall’esempio di Carlo Acutis in questo percorso virtuale (si entra scansionando un QR corde posto nel Chiostro, all’inizio del percorso) itinerario spirituale (si è guidati a riflettere su se stessi e sulla propria chiamata alla santità) cammino concreto (non soltanto ci si ‘muove’ con il proprio corpo passando per il Chiostro, le navate, la Cupola e i vari altari ma poi , ma soprattutto – alla fine – occorre ‘smuoversi’ nella propria vita)”.

Un’iniziativa che raccogliere l’appello inserito nella lettera pastorale, dall’Arcivescovo Delpini che invita “in particolare i ragazzi, gli adolescenti e i giovani della nostra Diocesi a guardare al giovane Carlo Acutis per diventare con lui amici di Gesù”.

“La via Acutis di Saronno – conclude don Massimiliano Bianchi – è pensata appositamente per loro, ma può essere fatta anche dalle famiglie e dai vari gruppi che passeranno in pellegrinaggio nel Santuario che l’Arcivescovo ha già designato quale “Chiesa Giubilare” per l’Anno Santo del 2025”

Come detto si partirà oggi: “Alle ore 17.15 nel Chiostro del Santuario della Beata Vergine dei Miracoli verrà lanciata l’iniziativa della “Via Acutis”; seguirà alle 18 la Messa e preghiera di affidamento davanti alla Reliquia del beato Carlo, solennemente esposta”

Per informazioni o per prenotare un pellegrinaggio o una visita, rivolgersi alla Segreteria del Santuario o direttamente a don Massimiliano Bianchi: 02 9603027 (lun: 16:00 – 18:00; ven: 16:00 -18:00; sab: 10:00 – 11:30; oppure segreteria telefonica) [email protected]

