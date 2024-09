Calcio

Nella seconda giornata del Girone B di Serie D, il Magenta cede il passo a un Calcio Desenzano in grande spolvero, che continua la sua marcia impeccabile mantenendosi a punteggio pieno. Stesso percorso per Ospitaletto e Sant’Angelo, che proseguono senza intoppi, conquistando vittorie importanti rispettivamente contro Vigasio e Nuova Sondrio. Il Club Milano e il ChievoVerona non riescono a conquistare punti nelle rispettive trasferte, uscendo sconfitti contro Ciliverghe e Pro Palazzolo.

Nelle tre sfide di domenica, si impongono Casatese Merate, Castellanzese e Varesina contro Arconatese, Folgore Caratese e Pro Sesto.

Di seguito risultati e marcatori.

Serie D – Risultati e marcatori

ARCONATESE-VARESINA 0-1 Rete: 7′ pt Bertoli

CASATESE MERATE-FOLGORE CARATESE 2-0 Reti: pt 7′ Gnignue, 32′ st Zulli.

CASTELLANZESE-PRO SESTO 1-0 Rete: 42′ pt Colombo.

MAGENTA-DESENZANO 1-3 Reti: 30′ pt Paloschi (D), 16′ st Origlio (D), 38′ st Coulibaly (M), 44′ st Mordini (D)

CILIVERGHE CALCIO-CLUB MILANO 2-0 Reti: 22′ pt Orlandi, 30′ pt Nolaschi

PRO PALAZZOLO-CHIEVO VERONA 1-0 Rete: 33′ st Boschetti

VIGASIO-OSPITALETTO 0-1 Rete: 18′ st Gobbi

SANGIULIANO CITY-BRENO 2-1 Reti: 5′ st Minessi (B), 13′ st Bruzzone (S), 18′ st Toninelli (S)

NUOVA SONDRIO-SANT’ANGELO 0-1 Rete: 10′ pt Cazzaniga

FANFULLA-CREMA 0-0

Classifica: Desenzano, Sant’Angelo, Ospitaletto, Varesina 6, Ciliverghe, Sangiuliano City 4, Pro Sesto, Breno, Casatese, Pro Palazzolo, Vigasio, Magenta, Castellanzese 3, Crema 2, Chievo Verona, Fanfulla 1, Folgore Caratese, Club Milano, Sondrio, Arconatese 0.