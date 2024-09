Città

SARONNO – Un bosco in sala Nevera: oltre 30 artisti hanno portato in via Santuario 2 il proprio albero su tela. Si tratta della mostra d’arte “Alberi, back to nature” organizzata dall’associazione culturale arte&ambiente, con il patrocinio del comune di Saronno.

Un evento che ha voluto unire le riflessioni sul cambiamento climatico all’arte, esplorando l’interiorità dell’uomo e il suo rapporto con il mondo naturale, mettendo su tela colori diversi e rappresentazioni diverse di ciò che è la natura. “I cambiamenti dell’ambiente – così l’associazione descrive la mostra – nelle varie stagioni, offrono all’umanità il tempo per ristabilire un contatto forte, per rigenerarsi nel corpo e nell’anima. Gli alberi e le proprietà vibrazionali degli stessi. Quando tocchiamo un albero, entriamo in risonanza con la sua vibrazione di essere vivente; il che, può influenzare favorevolmente i meccanismi biologici del nostro corpo”.

All’inaugurazione dello scorso giovedì 12 settembre, presente anche l’assessore alla Cultura Laura Succi, che ha voluto sottolineare l’importanza del messaggio dedicato a una educazione ambientale più ampia: “Anche attraverso i lavori d’arte che parlano di ambiente e di utilità degli alberi non solo per la fotosintesi ma anche per le vibrazioni che come esseri viventi offrono all’uomo”.

La curatrice della mostra, Fabrizia Buzio Negri, ha poi presentato nei dettagli l’esposizione. Molto gradite le performance del chitarrista Matteo Goglio con la sua chitarra e le letture improvvise dei sei artisti con dedica agli alberi.

La mostra sarà visitabile fino al 29 settembre nel weekend: il sabato dalle 15.30 alle 18 e la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.

