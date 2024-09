Città

di EZIO MOTTERLE

Per i suoi primi cent’anni (fu inaugurata da re Vittorio Emanuele III il 21 settembre 1924) l’Autolaghi Milano-Varese ottiene finalmente un sospiratissimo raccordo più “morbido” per l’ingresso nel suo capolinea originario, la città giardino. Per anni si è parlato dell’unica autostrada, fra l’altro considerata almeno concettualmente la prima al mondo, che finiva dritta in un centro urbano, con una bretella a carreggiata unica regolata da semaforo verso via Magenta, teatro di proverbiali code per chi tentava comunque l’ingresso diretto. In verità sul piano strettamente formale da qualche anno la A8 terminava già qualche chilometro prima, all’uscita verso il lago, diventando poi per quattro chilometri statale 707, raccordo Gazzada-Varese, anche se pochi finivano per evidenziare la differenza. Di fatto l’autostrada insomma arrivava dritta in città, salvo ovviamente poterne uscire prima, verso est o verso ovest. Da Milano al cuore di Varese, proprio come avvenne in quel viaggio inaugurale di un secolo fa, che domenica 22 sarà rievocato con un grande corteo di auto e moto storiche, partenza milanese dalla Regione, approdo varesino in piazza Repubblica con sfilata in via Volta. Ma ecco la novità. Proprio in questi giorni si completa a Varese il nuovo svincolo di largo Flaiano, un sistema di accessi destinato a smistare il traffico cancellando l’immagine di una faticosa penetrazione diretta da sud in centro. Dove si può sempre arrivare, ma con una serie di accorgimenti e svincoli tali – si spera almeno – da rendere più dolce accesso e deflusso. Va così in archivio anche il progetto anni Settanta che dopo un primo sdoppiamento della bretella ne prevedeva un secondo per far defluire il traffico a doppia carreggiata verso viale Europa direzione lago Maggiore. In pieno centro ci sarà comunque, tra una settimana, il nuovo grande abbraccio di Varese a un’opera epocale. Un’autostrada-simbolo ormai centenaria che ha contribuito e ancora contribuisce al decollo della città. Capoluogo pure da quasi un secolo.

