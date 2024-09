news

Nel 2009 Satoshi Nakamoto ha introdotto la prima criptovaluta, BITCOIN.

Bitcoin è una “moneta digitale” che utilizza la tecnologia blockchain per garantire transazioni sicure e trasparenti.

Con una capitalizzazione di mercato di oltre 1 trilione di dollari, il bitcoin detiene ora il titolo di criptovaluta più grande del mondo.

BTC(Bitcoin) è anche riconosciuto in parte come strumento di pagamento e in futuro potrebbe essere adottato in misura maggiore per le transazioni di acquisto di beni e servizi. Le sue transazioni sono decentralizzate. Ciò significa che avvengono direttamente tra gli utenti , senza l’intervento di una banca centrale come intermediario. Per garantire la sicurezza e prevenire le frodi, le transazioni devono essere verificate attraverso un processo chiamato proof of work, in cui i miners risolvono enigmi crittografici.

Come funziona la blockchain?

Alla base dell’ecosistema Bitcoin c’è la blockchain. Si tratta di un registro digitale dove si scrivono tutte le transazioni effettuate sulla rete. Ogni blocco della catena contiene un certo numero di transazioni e, una volta convalidato, viene aggiunto alla catena in modo permanente e immodificabile.

Come iniziare a investire in Bitcoin

Scegliere una piattaforma di scambio

Per acquistare Bitcoin, è necessario iscriversi a un exchange, ovvero una piattaforma di scambio dove è possibile comprare e vendere criptovalute. In molti paesi, una volta creato un account si richiede la verifica dell’identità. Tra gli exchange più semplici e di uso più diffuso ci sono COINBASE (user-friendly, intuitiva e adatta anche ai principianti), KRAKEN ( tra i più sicuri in circolazione ) e BINANCE (con commissione transazionali più basse e un catalogo di criptovalute molto ampio).

Una volta scelto l’exchange si potranno depositare i fondi attraverso bonifico bancario o carta di credito.

Acquistare Bitcoin

La quantità minima di Bitcoin acquistabile è frazionabile fino a 8 decimali (0,00000001 BTC), quindi non è necessario comprare un intero Bitcoin.

Dopo l’acquisto, è fondamentale conservare i propri Bitcoin in modo sicuro. Per conservare i propri “token” ci si deve munire di un wallet crypto. Esistono gli Hot wallet, portafogli digitali, fruibili sia dal pc che da app. Più semplici più comodi, ma più facilmente hackerabili; e i Cold wallet, portafogli offline, come dispositivi hardware o paper wallet. Essendo disconnessi da internet, offrono un livello di sicurezza maggiore.

Quali sono i rischi dell’investimento in Bitcoin?

Come abbiamo anticipato in precedenza, Bitcoin, come molti strumenti di investimento, ha un’ alta volatilità e può comportare dei rischi. Inoltre le criptovalute operano in un contesto normativo incerto. In alcuni paesi sono già state introdotte leggi restrittive, mentre in altri la regolamentazione è ancora in fase di sviluppo. Di recente (nei primi mesi del 2024) l’ingresso di investitori istituzionali nel panorama Bitcoin, con l’approvazione degli ETF spot da parte della SEC, ha dato una spinta propulsiva al token, che a marzo è arrivato anche a 73000 dollari.

Un aspetto a cui fare molta attenzione è la custodia delle chiavi private che controllano il proprio portafoglio crypto, perché in caso di smarrimento non esistono procedure di recupero password.

Si possono seguire diverse strategie di investimento quando si decide di acquistare criptovalute come i Bitcoin, così come negli investimenti di trading tradizionali. A lungo o a breve termine, oppure in modo graduale. L’investimento a lungo termine “HODL” punta a detenere a lungo il token sperando che arrivi ai famigerati 100000 dollari.

Il cosiddetto Trading Attivo invece cerca di ottimizzare il guadagno scaturito dalle oscillazioni quotidiane. Si tratta ovviamente di una strategia molto più rischiosa e che richiede una maggior competenza in materia. L’investimento graduale invece è una sorta di piano di accumulo, diciamo un “salvadanaio” e consiste nell’’investire piccole somme in maniera graduale e a intervalli regolari. In questo modo si bilancia il rischio di oscillazioni. Questo approccio è particolarmente indicato per i principianti che pian piano possono fare la conoscenza di un nuovo ecosistema per gli investimenti.

Investire in Bitcoin può essere un’opportunità interessante, ma anche molto rischiosa. In generale la regola che vale un po’ per tutti è di non rischiare più di quanto non si sia disposti a perdere.

