CASTIGLIONE OLONA – Il sindaco di Castiglione Olona, Giancarlo Frigeri, con l’assessore alle Politiche sociali e Istruzione Caterina Valle Zaninoni hanno partecipato al “primo giorno di scuola” nell’istituto del paese, per portare un saluto a studenti, alla loro famiglie, agli insegnanti ed al personale.

Si legge in una nota dell’ente locale: “Tutta l’Amministrazione comunale augura buon lavoro al dirigente scolastico e a tutto il personale, docente e non docente per l’inizio del nuovo anno scolastico. Un pensiero alle famiglie alle quali spetta il compito di accompagnare i figli nella straordinaria esperienza della loro vita in un costante clima di collaborazione con la scuola”.

L’Amministrazione comunale, assicurano il sindaco Frigeri ed i suoi collaboratori, “continuerà a prestare la masssima attenzione e un costante impegno affinchè il nuovo anno possa svolgersi in sicurezza. Buon Anno scolastico 2024-2025 a tutti”.

(foto: il sindaco Giancarlo Frigeri con l’assessore Caterina Valle Zaninoni al primo giorno di scuola)

15092024