Cronaca

GORNATE OLONA – Hamid Obid, 34 anni, marocchino, non ce l’ha fatta. Trasportato con l’elisoccorso in condizioni gravissime all’ospedale di Circolo di Varese, è deceduto dopo il ricovero, questo pomeriggio di lunedì.

Poco prima, oggi alle 12.25, era rimasto gravemente ferito nell’ incidente sul lavoro avvenuto alla Techno plast, azienda in frazione Biciccera a Gornate Olona, in via dei Tigli 3. Sul posto, nella immediatezza, l’intervento dei carabinieri della Compagnia di Saronno con vigili del fuoco, ambulanza, automedica ed elisoccorso. Lo straniero era rimasto schiacciato da una fresatrice che stava utilizzando in quel momento. A seguire il trasporto con l’elicottero al nosocomio varesino, dove però tutti i tentativi di salvarlo si sono rivelati vani. Aveva riportato traumi multipli ed era stato trovato in arresto cardiaco, erano state compiute manovre di rianimazione ma non è stato in alcun modo possibile salvarlo.

Ora gli accertamenti sono stati delegati ai tecnici specializzati di Ats, l’Agenzia di tutela della salute.

16092024