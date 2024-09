iltra2

GORNATE OLONA – Gravissimo incidente sul lavoro alla Techno plast, azienda in frazione Biciccera a Gornate Olona, in via dei Tigli 3. L’allarme è scattato oggi alle 12.25, sul posto sono accorsi i carabinieri della Compagnia di Saronno con vigili del fuoco, ambulanza, automedica ed elisoccorso, per un addetto di 34 anni, rimasto schiacciato da una pressa.

In gravissime condizioni il ragazzo è stato trasferito in elicottero all’ospedale di Circolo di Varese, al momento dell’arrivo dei soccorsi il ferito era privo di conoscenza e con traumi multipli, ed è stato sottoposto a manovre di rianimazione.

Sono adesso in corso gli accertamenti per comprendere con precisione la dinamica dei fatti.

(foto archivio: elisoccorso in servizio nella zona per un precedente intervento)

