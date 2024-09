Città

SARONNO – “Liberato” l’ex macello dopo l’occupazione del concerto Acque scure degli anarchici.

E’ stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale il 29enne che lo scorso mercoledì 11 settembre è stato al centro di un rocambolesco inseguimento iniziato con un controllo a Castellanza e finito a Gerenzano con polizia di stato e carabinieri mobilitati. Dopo il fermo e il processo per direttissima per il 29enne sono arrivati gli arresti domiciliari.

Ladri nelle scuole medie di via Petrarca: l’evento è capitato la scorsa settimana, durante il weekend. Sono entrati rompendo il vetro di una porta, in cerca di bottino: ciò che è stato sottratto consiste in diversi computer e qualche merendina, che i responsabili hanno consumato sul posto, abbandonando poi le carte a terra.

Gara di taglio dei tronchi: divertimento e risate alla fiera della patata di Rovello Porro.

16092024