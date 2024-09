iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Intervento dei mezzi di soccorso, sul posto è arrivata una ambulanza della Croce rossa di Tradate, l’altra notte alle 0.05 in via Mazzucchelli a Castiglione Olona dove era stata segnalata la presenza di una persona in difficoltà. E’ stata soccorsa una ragazza di 20 anni che stava male ed alla quale è stata diagnosticata una intossicazione etilica.

La giovane aveva insomma bevuto troppo: è stata trasportata con l’ambulanza al vicino pronto soccorso dell’ospedale di Circolo di Varese ed è stata sottoposta agli accertamenti medici del caso da parte del personale sanitario, le sue condizioni non sono comunque apparse preoccupanti e si è ben presto ripresa.

(foto archivio: intervento notturno dei mezzi di soccorso, sul territorio)

16092024