SARONNO – Sabato 14 settembre la città di Saronno ha vissuto un momento speciale con la presentazione ufficiale delle squadre dell’Amor Sportiva, un evento che ha segnato un importante traguardo per la società, con ben 415 atleti e 94 tesserati dello staff. Numeri che parlano da soli: oltre 500 persone, tutte unite sotto i colori di una società che è diventata una vera e propria istituzione nel mondo dello sport locale.

Fondata con la passione per lo sport e alimentata dal volontariato, Amor Sportiva non è soltanto una delle realtà più importanti di Saronno, ma una delle più grandi dell’intero circondario, se non addirittura della regione. Il cuore pulsante della società è rappresentato dai suoi volontari, che ogni giorno dedicano il loro tempo per offrire ai giovani un’opportunità di crescere attraverso lo sport.

Nel corso degli anni, Amor Sportiva è riuscita a distinguersi per la qualità delle sue iniziative e per l’impegno costante a promuovere valori come il fair play, il rispetto e la disciplina. Grazie a questo lavoro, è diventata una vera e propria scuola di vita per centinaia di ragazzi e ragazze, che non solo imparano le tecniche sportive, ma anche l’importanza del lavoro di squadra e della solidarietà.

L’evento di oggi ha celebrato non solo i numeri, ma anche lo spirito di questa società, che continua a crescere e a coinvolgere sempre più persone. “Essere qui oggi con oltre 500 tra atleti e staff è un segno di quanto siamo riusciti a costruire in questi anni“, ha dichiarato il presidente dell’Amor Sportiva. “La nostra forza sta nella comunità che abbiamo creato, unita dalla passione per lo sport e dall’impegno per il bene comune.”

Il futuro dell’Amor Sportiva appare più che mai luminoso, con nuovi progetti e obiettivi ambiziosi all’orizzonte. Ma al centro di tutto, c’è sempre lo stesso valore fondamentale: fare dello sport un mezzo per crescere, imparare e stare insieme, in un contesto sano e inclusivo.

