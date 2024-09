Groane

LAZZATE – Dalle 10 di domenica 22 settembre, si svolgerà la quinta edizione di 10.000 passi in rosa, organizzata dall’associazione “Lazzate Commercio & Artigianato”, con la collaborazione del Comune di Lazzate, l’iniziativa sarà a sostegno di Abio Brianza Onlus.

Durante il percorso, è prevista la degustazione di prodotti tipici: al parchetto di via Fermi ed alla macelleria Piolanti. al termine della camminata, ci sarà la “Risottata” e il dessert sotto il tendone.

Le iscrizioni cominceranno alle 9 in piazza don Antonio Galli, il costo sarà di 15 euro (i bambini sotto i 5 anni non pagano); ai primi 500 iscritti, verrà data una maglietta in omaggio.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale Whatsapp, clicca qui per iscriverti