Memebet è partito alla grande, raccogliendo oltre $ 200.000 per la sua nuova piattaforma di scommesse basata su Telegram che consente per la prima volta di scommettere con meme coin.

Gli appassionati di criptovalute sono entusiasti della piattaforma, che offre percentuali di staking elevate, un bookmaker con campionati importanti come EPL e NBA e un’ampia gamma di giochi crypto-nativi. È progettato specificamente pensando agli appassionati crypto, ed è proprio per questo che ha rapidamente attirato un capitale sostanziale, incluso un altro acquisto di whale giovedì del valore di $ 50.000.

L’ICO del token $MEMEBET è stata aperta a un prezzo iniziale di $ 0,025 e i primi contributori possono richiedere immediatamente i token acquistati. Mentre il progetto avanza nel suo secondo round di finanziamenti, il prezzo è destinato ad aumentare a $ 0,0251 per token entro le prossime 24 ore.

Il vantaggio per i primi investitori è che il token $MEMEBET nel casinò avrà un prezzo basato sul prezzo di prevendita finale. Ciò significa che il token è attualmente disponibile a un valore scontato.

Coloro che sono interessati alla prevendita del token dovrebbero agire rapidamente. Oltre all’elevato valore di investimento del token $MEMEBET, i contributori del progetto possono anche vincere una quota dei 400 milioni di token $MEMEBET assegnati per gli airdrop.

Questi airdrop sono disponibili per i titolari che utilizzano $MEMEBET per le puntate sia sulla versione web del casinò che su quella Telegram, offrendo ai giocatori degen più prolifici un modo per vincere ancora di più mentre scommettono.

Il vantaggio del token $MEMEBET per la prima piattaforma di meme coin GambeFi

Come accennato, Memebet Casino offrirà una vasta gamma di giochi, tra cui giochi da casinò, slot e scommesse sportive.

Mentre altre meme coin come Dogecoin ($DOGE), Pepe ($PEPE), Shiba Inu ($SHIB) e Floki ($FLOKI) – con altre in arrivo – possono essere utilizzate per le scommesse, il token $MEMEBET è centrale per l’ecosistema ed è l’unico che migliora l’esperienza di gioco per ogni utente.

Utilizzando i token $MEMEBET si sbloccano una serie di vantaggi, tra cui ricompense airdrop, bonus speciali degen e accesso ai prossimi Memebet Casino Lootbox.

I giocatori high roller o anche solo i grandi detentori di token $MEMEBET possono ottenere l’accesso a un’esclusiva community VIP Degen, dove si riuniscono i giocatori di successo. Inoltre, Memebet Casino incorpora un elemento di scommessa play-to-earn (P2E), offrendo ricompense più elevate ai giocatori che scommettono di più sulla piattaforma.

Un airdrop di token da 400 milioni di $MEMEBET per premiare i primi investitori

La prima stagione dell’airdrop di Memebet Casino è iniziata, rivolta ai primi contributori. Grandi ricompense attendono coloro che si uniscono alla prevendita ora e usano i loro token nel casinò quando sono attivi, prima che la prevendita finisca.

I primi contributori riceveranno una quota dei 400 milioni di token $MEMEBET assegnati per le ricompense, che rappresentano il 20% della fornitura totale di token. Inoltre, otterranno un accesso anticipato a nuove funzionalità e giochi all’interno dell’ecosistema di Memebet Casino, consentendo loro di provarli prima che siano disponibili a tutti.

Dopo questo airdrop iniziale, gli airdrop successivi saranno dedicati ai giocatori abituali di Memebet Casino. Gli utenti devono semplicemente continuare a scommettere con i token $MEMEBET sui loro giochi e bookmaker preferiti per assicurarsi le future ricompense airdrop.

Anticipa la crescita e accedi a rendimenti più alti

Sebbene il progetto sia ancora nelle sue fasi iniziali, $MEMEBET è posizionato tra due settori in forte crescita: meme coin e gioco d’azzardo online. Le meme coin sono salite a una capitalizzazione di mercato di oltre 60 miliardi di $ e si prevede che il settore iGaming raggiungerà i 130 miliardi di $ entro il 2029.

Sì, più token $MEMEBET acquisiti ora daranno sicuramente ai giocatori degen un vantaggio maggiore, fornendo loro più token per divertirsi con i vari giochi quando il casinò verrà lanciato.

Ma oltre a questo, il valore dell’investimento del token $MEMEBET si distingue perché la piattaforma genera una forte domanda e per altre meme coin, offrendo una nuova utilità e impedendo loro di diventare stabili dopo il calo del mercato di giugno.

ClayBro, un noto YouTuber di criptovalute con 130.000 iscritti, consiglia di entrare presto in $MEMEBET, soprattutto perché la sua ICO è iniziata poco più di un giorno fa e il prezzo è ancora al minimo.

Come partecipare alla prevendita del token $MEMEBET

Per partecipare alla prevendita del token $MEMEBET, vai al sito web del progetto e collega il tuo portafoglio (ad esempio MetaMask, Best Wallet). Gli utenti possono acquistare token tramite ETH, USDT, BNB o POLY. Sono accettati anche pagamenti con carta di credito.

Nota che solo gli acquisti effettuati tramite la rete Ethereum (ETH, USDT o carta di credito) verranno trasferiti immediatamente sul tuo portafoglio. Dopo aver acquistato i tuoi token, assicurati di aggiungere il token $MEMEBET al tuo portafoglio utilizzando l’indirizzo 0x0C4a2a28a4edb47a7a4c53B06143C53e889Bd5dB.

Memebet Casino è stato sottoposto a un audit completo da parte di Coinsult, che non ha riscontrato problemi critici nel suo codice. È anche uno sponsor della nazionale di calcio argentina, a dimostrazione dell’impegno del progetto nel sostenere i vincitori.

Per rimanere aggiornato sulle ultime novità e sugli sviluppi del progetto, unisciti alla community di Memebet su X e Telegram.

