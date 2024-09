Cronaca

UBOLDO – Stava facendo una corsa lungo il torrente Bozzente quando al confine con Rescaldina ha trovato un fucile da caccia modificato. Il podista che ha fatto il sorprendente ritrovamento, avvenuto qualche giorno fa, non ha perso tempo e ha subito allertato la polizia locale del comando guidato da Alfredo Pontiggia.

Gli agenti sono subito accorsi e hanno recuperato l’arma portata in comando dove sono iniziate le indagini. Il sospetto è che si possa trattare di un fucile rubato magari da un furto in abitazione. A svelarlo potrebbero essere i primi accertamenti sul numero di matricola. Il fucile da caccia con doppietta sovrapposta modificata è stato ovviamente posto sotto sequestro in attesa di chiarire la provenienza ma anche chi e perchè l’aveva nascosto nei boschi.

Non si tratta di una novità: a febbraio erano stati trovati, nella zona di Cascina Regusella, tre fucili rubati a Cerro Maggiore e Muggiò.

