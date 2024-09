Città

SARONNO – Mattinata di passione per gli automobilisti saronnese e in particolare quelli che oggi, lunedì 16 dicembre, si sono trovati ad percorrere via Miola.

Oggi nell’arteria che porta alla Cassina Ferrara e quindi poi al comasco è iniziato un cantiere per l’asfaltatura dopo la realizzazione degli interventi alla rete del gas.

Fino al 5 ottobre, infatti, via Miola (tratto compreso tra la rotatoria via Bergamo/via Vecchia per Ceriano e la rotatoria via Roma/via Marconi) è area di cantiere ove vigono divieto di sosta in regime di rimozione forzata su entrambi i civici con restringimento della carreggiata e istituzione del senso unico alternato. Per limare i problemi a poco è valsa la presenza di movieri.

Code e rallentamenti si sono registrati per l’intera mattinata lungo l’arteria dall’incrocio con via Piave fino alla Cassina Ferrara con tante proteste da parte degli automobilisti.

