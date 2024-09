Città

SARONNO – “Sono rimasta senza parole: per arrivare a Saronno Sud partendo da Milano alle 22,30 ho dovuto cambiare treno e prendere il bus. Sono praticamente tornata all’auto a mezzanotte”. E’ l’amarezza di una viaggiatrice di rientro dopo una serata a Milano a raccontare le difficoltà legate all’offerta del servizio serale tra Saronno e Milano.

“Ci ho messo due ore perchè il primo treno ha fatto un piccolo ritardo e non c’erano alternative. L’ultimo passante che ferma in tutte le stazioni è delle 22,17 e quindi decisamente troppo presto per una cena con gli amici, per un teatro o per un cinema a Milano”. La saronnese è arrivata in stazione a Milano alle 2230: “Dopo questo orario i passanti concludono la loro corsa a Garbagnate e quindi da qui chi deve andare alle stazioni di Cesate, Caronno Pertusella, Saronno sud e Saronno deve prendere il bus che inspiegabilmente non aspetta il treno con il risultato che la trentina di viaggiatori che si trovava sul mio convoglio ha aspettato il bus successivo”.

Avendo l’auto a Saronno Sud la saronnese non ha potuto utilizzare il diretti che comunque prevedono delle criticità: “Per chi si vuole fermare a Saronno ci sono i Malpensa diretti alle 22,03, alle 22,33 e 22,42 e un Varese nord alle 22,46: in 23 minuti ci sono 3 treni ma tutti difficilmente compatibili con un attività serale a Milano”. E dopo? “Dopo mezzanotte si torna al treno-bus se si parte da Bovisa si arriva in 59 minuti”.

Attualmente sono in corso dei cambio di orari per alcuni lavori “di potenziamento infrastrutturale nella stazione di Saronno” che sono stati annunciati fino al 26 settembre.

Amara la chiosa della saronnese: “Personalmente non sapevo di questi cambi di orari che spero rispettino i tempi e che tutto torni alla normalità. Cerco di termini aggiornata, essendo pendolare, ma non ne sapevo nulla. In ogni caso si dovrebbe almeno “sincronizzare” i treni e i bus per evitare attese inutili. Lo rimarco spero fortemente che questa situazione sia temporanea: gli eroici viaggiatori dei treni serali di Trenord che siano lavoratori o persone che trascorrono il tempo libero a Milano hanno già tante criticità da affrontare. Se alle stazioni deserte si aggiunge anche un orario poco funzionale e incerto resterà sempre un servizio per pochi. Rendendolo più semplice, funzionale e friendly gli utenti non mancherebbero e anche i benefici per l’ambiente e la sicurezza stradale”.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti