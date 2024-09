Città

SARONNO – Sono in programma oggi lunedì 16 settembre i funerali di Stefano Rategni il 59enne trovato morto in via Frua a pochi passa da casa nella notte tra giovedì 5 e venerdì 6 settembre.

E’ stata una tragedia per l’intera città ma soprattutto per gli amici e i conoscenti del saronnese che l’avevano visto poco prima per una serata in centro. Al momento non è ancora stato chiarito cosa sia accaduto esattamente anche se l’ipotesi di un incidente resta la più probabile malgrado i passanti che hanno dato l’allarme mentre percorrevano via Frua sotto la pioggia non abbiano visto nessuna vettura o mezzo allontanarsi.

Oggi per l’ultimo saluto in Prepositurale alle 16 saranno presenti i figli e la sorella. Non mancheranno tanti amici e conoscenti. Rategni aveva sempre vissuto in città: aveva frequentato il liceo Grassi e lavorava all’università Cattolica a Milano. Era vedovo da diversi anni. La moglie Miriam era molto conosciuta a Saronno per la sua attività di volontariato con l’oratorio.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti