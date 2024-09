Città

SARONNO – Al funerale non mancava nessuno: erano presenti tutti i “mondi” di Stefano Rategni, il 59enne saronnese trovato morto in via Frua sotto la pioggia battente la notte tra giovedì 5 e venerdì 6 settembre. Oggi lunedì 16 settembre alle 16 la Prepositurale di piazza Libertà era piena: c’era la famiglia con i figli Daniele e Matteo ma anche i colleghi dell’università Cattolica e i tanti amici e conoscenti di Saronno. Gli amici di vecchia data, a partire dai colleghi del liceo Grassi a quelli con cui ha passato l’ultima serata in centro. I colleghi dei due figli arrivati anche da fuori città, i vicini di casa e gli amici di famiglia. Tantissime persone che non hanno avuto mancare con la proprio presenza, con diversi mazzi di fiori colorati, con un delicato tocco sulla bara per l’ultimo saluto al saronnese.

Proprio dalla numerosa presenza e dalle tante domande senza risposta è partita l’omelia del prevosto monsignor Giuseppe Marinoni che ha presieduto la cerimonia: “Siamo in tanti oggi a stringerci intorno alla famiglia, ai figli a chi conosceva Stefano. E’ importante ma la vera consolazione è Gesù. Perchè, anche se spero che tra qualche giorno, settimana, mese quando l’assenza di Stefano diventerà più forte, che sarete ancora tutti qui non dobbiamo dimenticare che Gesù non lascia mai soli e ci è accanto”.

Non è mancato un ricordo alla moglie Miriam, scomparsa ormai diversi anni fa: “Stefano sarà con lei, la sua morte l’aveva profondamente cambiato e ora finalmente la ritroverà con tutti gli altri suoi cari”. E non è mancato un pensiero ai figli che “troppo presto hanno perso i genitori”.

Al termine del funerale l’ultima benedizione all’ingresso della chiesa davanti a tantissime persone commosse e in un irreale silenzio.

Del resto sono tante ancora le domande che i presenti e la città hanno sulla vicenda. Il corpo del 59enne è stato ritrovato in via Frua intorno a mezzanotte sotto una pioggia battente. Il sospetto è che sia stato vittima di un incidente ma le indagini e l’autopsia devono ancora fare chiarezza sull’accaduto. Da chi lo conosceva ma anche dalle forze dell’ordine è arrivato l’appello a chi sa o è coinvolto a farsi avanti.

