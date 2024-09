Cronaca

SARONNO – Tentata rapina all’ufficio postale di via Varese: uno uomo avrebbe cercato di farsi consegnare del denaro agli sportelli all’apertura ma il colpo è fallito. Unica conseguenza il malore di due dipendenti legato allo spavento per l’accaduto.

Al centro della vicenda l’ufficio postale di via Varese da dove poco dopo 8,30 è arrivata una richiesta di aiuto al pronto intervento sanitario per due malori. Ad essere soccorse una 45enne ed una 62enne spaventate dall’accaduto ossia l’ingresso in posta di un uomo, forse armato da una scacciacani, che ha tentato una rapina. A risolvere la vicenda il rapido intervento dei carabinieri della compagnia di Saronno.

Al momento non ci sono ulteriori dettagli a parte le buone condizioni delle due donne soccorse dal personale della Croce Viola di Cesate.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti