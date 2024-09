Cronaca

GERENZANO – La pozza di sangue a terra e un 54enne ferito e sanguinante portato all’ospedale di Saronno dal personale sanitario.

Sono gli elementi da cui sono partite le indagini dei carabinieri della compagnia di Saronno guidati dal capitano Fortunato Suriano per chiarire cosa fosse successo oggi pomeriggio, lunedì 16 settembre alle 13,30 nella zona commerciale al confine con Saronno. La certezza è il ritrovamento di un 54enne a terra che sanguinava copiosamente. La prima ricostruzione parla dell’uomo che si è ferito da solo con una bottiglia. E’ intervenuta l’automedica e un’ambulanza della Croce Rossa di Saronno. In un primo momento si è temuto il peggio, anche per la copiosa perdita di sangue, ma alla fine l’uomo è stato portato in codice verde al pronto soccorso.

(foto archivio)

