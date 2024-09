Città

SARONNO – “Ho aspettato qualche giorno prima di commentare il piano sicurezza e le successive prese di posizione della maggioranza. Un’attesa necessaria perchè è stata un’emozione forte. Di quelle rare da godersi con calma. Insomma sono solo tre mesi che i cittadini presentano denunce, segnalano problemi, dibattono sui social, scrivono sui giorni e con calma terminate le vacanze, rientrati in città e al lavoro finalmente i partiti di maggioranza concedono a tutti noi una risposta”.

Con la consueta ironia il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Gianpietro Guaglianone interviene sul dibattito sul tema sicurezza in corso in città.

“Partiamo da quello che manca. Mancano delle doverose scuse ai cittadini e alle vittime di furti e di borseggi. Servirebbe dire “Scusate se arriviamo tardi” e “Scusateci se per settimane non abbiamo neanche espresso vicinanza e solidarietà”. Sarebbe bello pensare che queste risposte e questi messaggi non siano arrivati perchè i consiglieri erano in vacanza ma temo che, aggiornati su tutto dalla stamp,a non siano intervenuti per motivazioni ed equilibri politici. Servirebbero poi delle scuse per aver negato il problema e sminuito le preoccupazioni dei saronnesi. Cito solo quando il sindaco dice “di aver eliminato episodi di bullismo e spaccio in viale Santuario” ma ohibò… non era tutta un’invenzione della stampa?”.

Guaglianone affronta anche il tema nuovo piano sicurezza: “Sono entusiasta nello scoprire che il sindaco abbia capito che deve e può fare per la sicurezza. Prima di commentare i provvedimenti del piano aspetto la convocazione della commissione Sicurezza. Airoldi ha detto che non poteva convocarla per motivi di riservatezza ma visto che ha reso noto persino gli orari dei controlli in stazione ipotizzo che possa aggiornare anche i consiglieri e rispondere alle nostre domande con la trasparenza promessa più volte in campagna elettorale e spesso dimenticata in un cassetto”.

“Avrei qualche domanda immediata – continua – sulla petizione sulla Polfer presentata dal capogruppo Andrea Picozzi: ma che senso a mettere un cappello politico? Per scoraggiare la risposta dei cittadini e dire “quello della sicurezza non è un tema sentito”? O al contrario in caso di tante firme “Ecco sulla sicurezza sono tutti con noi?” E come si sposa questo cappello politico con l’invito a collaborare “al di là della politica” arrivato da Con Saronno? Perchè lo sapete vero che, anche se non vi piace ammetterlo, governate solo grazie a loro?”.

“Dopo tanta amarezza voglio comunque concludere in modo speranzoso e positivo – chiosa Guaglianone – negli ultimi mesi tanti saronnesi e residenti dei comuni limitrofi si sono lamentati della poca sicurezza. Io stesso ho ricevuto telefonate di preoccupazione dai colleghi consiglieri di Fratelli d’Italia di Gerenzano , Caronno Pertusella e Uboldo che mi chiedono cosa stesse facendo il sindaco di Saronno su questo fronte. Ai consiglieri Mattia Falduto, Silvio Maiocchi e Sergio Greco non ho potuto far altro che rispondere con un netto e triste “nulla”. Ora con il riconoscimento del problema e della propria possibilità di agire spero che il sindaco sia più attivo e trasparente. Spero che rinfrancati dalle vacanze anche i consiglieri e i segretari della maggioranza si dimostrino un po’ più loquaci e sul pezzo della loro ormai deludente prassi”.

