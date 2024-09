Solaro

SOLARO – Arrivano i corsi di balli di coppia per ragazze e ragazzi di Solaro. L’iniziativa è rivolta in particolare a giovani di età compresa tra i 6 ed i 14 anni. I maestri Marisa Mariani, Patrizio Pirola e Nienke Wichers proporranno lezioni delle cosiddette danze standard, con appuntamento una volta a settimana, il lunedì alle 17, sotto la tensostruttura del centro anziani Maps di via Drizza, a partire dal 16 settembre.

Marisa Mariani, presidente Time to dance: «Portiamo a Solaro l’esperienza pluriennale della scuola di danza di Misinto. Spesso queste pratiche vengono confuse con i balli per anziani, in realtà è anche tanto altro, si tratta di una vera e propria disciplina sportiva, con competizioni anche a livello mondiale. L’obiettivo del progetto “Giovani in ballo” è provare ad indirizzare le ragazze ed i ragazzi verso un tipo di danza di diverso, che magari conoscono meno, ma altrettanto divertente. La pratica del ballo di coppia favorisce la socializzazione, il rispetto e l’autostima, facendo movimento, imparando la musicalità ed il ritmo. Aspettiamo tutti per una prova».

Christian Caronno, assessore allo Sport: «Diamo il benvenuto a Solaro ad una nuova attività, l’ennesima di una ampia proposta sportiva della quale non possiamo che andare orgogliosi. Fondamentale per accogliere sempre più associazioni e sportivi è la piena funzionalità delle strutture. Negli ultimi mesi abbiamo rinnovato completamente e messo a disposizione anche la nuova tensostruttura del Maps in via Drizza e questo ci consente di aumentare gli spazi dedicati alla pratica sportiva per tutte le età. Accogliamo Time to Dance a Solaro con l’augurio che questa collaborazione possa durare negli anni e coinvolgere sempre più ragazze e ragazzi del paese per una specialità legata indissolubilmente alla tradizione italiana».