TRADATE – Ieri l’inaugurazione della rinnovata piazza Mazzini in centro a Tradate: l’appuntamento si è svolto nel pomeriggio, invitato anche l’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini; a fare gli onori di casa anche il sindaco Giuseppe Bascialla e tutti i rappresentanti dell’Amministrazione civica.

C’è stata la benedizione della piazza, quindi la messa nella chiesa di Santo Stefano seguita dalla processione nelle vie cittadine mentre proprio in piazza Mazzini è stata offerta una amatriciana ai cittadini, iniziativa curata dalla Pro loco.

In serata il concerto dell’Ana di Milano al cinema teatro Grasso con canti militari, d’amore e storie degli alpini e infine alle 21 la “Candle night” ovvero il concerto a lume di candela in piazza Mazzini in collaborazione con il liceo musicale Bellini di Tradate.

