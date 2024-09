Calcio

SARONNO – Nel calcio locale, spicca la netta vittoria esterna – in Eccellenza – del Fbc Saronno sul campo del Robbio. Pari nel derby fra Ardor Lazzate e Caronnese. Nelle categorie minori, Dal Pozzo corsara a Lainate.

Nel basket, test importante nel fine settimana per l’Az Robur Saronno che, nei promossa in B Nazionale, ha avuto modo di incontrare due compagini della stessa categoria al torneo di Legnano: ha vinto in semifinale contro Lumezzane ed ha perso di poco domenica sera in finale contro i legnanesi. Bilancio dunque sicuramente positivo.

Nel softball sono iniziate le semifinali scudetto del campionato di A1. Mentre l’Mkf Bollate ha facilmente espugnato il campo del Pianoro, l’Inox Team Saronno ha “pareggiato” la doppia sfida di sabato a Forlì. Si tornerà in campo per gara 3, gara 4 e l’eventuale gara 5 sabato e domenica prossime a campi invertiti.

