Il nuovo progetto Memebet Casinò ha lanciato il suo token MEMEBET in prevendita, che al momento ha superato $230.000 in pochissimo tempo, dimostrando che risonanza abbia l’idea di poter sfruttare anche per le scommesse questa nicchia di un certo rilievo.

L’unione infatti di meme coin e settore dell’iGambling appare come un’idea vincente, che ha alla base un token nel quale investire, ricco di utilità e che consente ai suoi detentori di ottenere vantaggi di una certa portata.

Ecco allora di cosa si tratta nello specifico, quali sono le potenzialità del progetto e come investire in prevendita prima del prossimo aumento di prezzo.

Cos’è Memebet Token?

Memebet Token è un nuovo progetto che mette insieme il settore delle meme coin e il GambleFi, che include tutti i giochi di un casino crypto, con in più le scommesse sportive. L’aspetto innovativo del progetto sta nel permettere di sfruttare le principali meme coin in circolazione per giocare proprio nel casinò.

Gli utenti avranno la possibilità di utilizzare le proprie meme coin per giocare a slot machine, giochi da casinò o anche per piazzare scommesse su eventi sportivi, mantenendo la propria privacy, visto che non è richiesta la verifica KYC.

Tra le meme coin accettate ci sono quelle più note, come PEPE, FLOKI, DOGE e SHIB, ma a queste ne verranno aggiunte altre, così da dare maggiore rilievo a questo settore che fa parte del mondo crypto.

Memebet Token: una meme coin ricca di utilità

Con il token Memebet, l’utente potrà caricare il proprio conto di gioco, sfruttando tutti quelli disponibili sulla piattaforma, come il poker, il blackjack, roulette e baccarat (anche nelle versioni con croupier live).

Per quanto riguarda le scommesse, inizialmente il casinò accetterà puntate solo sui campionati più seguiti al mondo, come la Premier League, la NBA o il nuovo formato della UEFA Champions League, ma in futuro potrebbero essere inclusi in catalogo anche altri campionati come la nostra Serie A o la Liga spagnola.

Il token nativo è il fulcro intorno al quale ruota tutto l’ecosistema del progetto: acquistandolo in prevendita gli utenti potranno sbloccare tutta una serie di vantaggi esclusivi.

Oltre a ottenere bonus speciali, gli investitori avranno accesso anche alle campagne airdrop, da quella in corso a tutte quelle future, e potranno accumulare punto per poter vincere le Memebet Casino Lootbox, ovvero promozioni simili a dei gratta-e-vinci che mettono in palio premi virtuali e reali e che sono in cantiere.

Infine, il progetto prevede l’introduzione di una componente play-to-earn, secondo la quale tanto maggiore è la quantità di token giocati sul sito, tanto più grandi saranno le ricompense che sarà possibile vincere ai giochi del casinò.

Come comprare Memebet Token – Guida per principianti

La prevendita di Memebet Token ha superato $230.000 in poco tempo, mostrando tutte le potenzialità di questo progetto. Per acquistare i token in questo momento sarà necessario accedere al sito ufficiale del progetto, anche se in futuro sarà possibile ottenere MEMEBET anche grazie ai CEX e DEX, sui quali, con ogni probabilità, verrà listato.

Ecco tutti i passi da seguire per partecipare alla prevendita.

1. Creare un crypto wallet

La prima cosa da fare è avere a disposizione o scaricare ex novo un wallet per criptovalute: tra le tante opzioni presenti sul mercato, MetaMask è spesso raccomandato per i principianti, ma altri compatibili con la prevendita sono Best Wallet, Wallet Connect e Coinbase Wallet

Dopo aver scaricato il wallet è fondamentale prendere nota delle credenziali e della frase segreta di recupero, un’informazione fondamentale per recuperare l’accesso al proprio account se sorgono dei problemi.

2. Comprare token da scambiare con MEMEBET

Il passo successivo è acquistare Ethereum (ETH), Tether (USDT), BNB o POL, ovvero i token da scambiare con la quantità di MEMEBET desiderata. In alternativa, è possibile usare il denaro fiat, quindi usare una carta di credito bancaria per l’acquisto.

3. Collegare il wallet al sito ufficiale della presale

Dopo aver acquistato una quantità sufficiente di ETH, USDT, BNB o POL, si dovrà collegare il proprio wallet al sito della prevendita, tramite il pulsante “Connect Wallet”.

4. Comprare token MEMEBET

Una volta collegato il wallet al sito della prevendita, si dovrà poi inserire il numero di token $MEMEBET che si desidera acquistare o, in alternativa, l’importo di ETH, USDT, BNB o POL che intendi spendere, in quanto il sistema calcolerà automaticamente la somma equivalente in $MEMEBET.

Basterà a questo punto cliccare sul pulsante “Buy Now” per completare l’operazione. Nel giro di pochi secondi, i token saranno scalati dal wallet e il saldo in $MEMEBET sarà subito visibile sul sito.

