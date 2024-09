Groane

CESATE – Una festa di quattro giorni per presentare la realtà dell’associazione di primo soccorso e il significato di essere volontari, con momenti di convivialità, musica e corsi di primo soccorso. Si tratta della festa di Croce Viola Cesate, che avrà luogo dal 18 al 22 settembre: la “Festa in Viola” animerà la nuova area feste situata al campo sportivo, con ingresso da via Centro sportivo. Ogni serata sarà all’insegna della buona cucina e della musica dal vivo. Si parte mercoledì 18 settembre con l’apertura della cucina alle 19, seguito da musica alle 21. Venerdì 19 settembre il piatto speciale a base di porchetta.

Il sabato sarà dedicato ai corsi di primo soccorso per bambini alle 16, mentre alle 17 ci si concentrerà su manovre di rianimazione e disostruzione pediatrica. Non mancherà alle 19 l’appuntamento con la cena a base di paella e sangria (su prenotazione).

Per informazioni e prenotazioni, contattare il numero 0299067120 o visitare il sito www.croceviolacesate.it.

